В петък в "Твоят ден" ще видите:

Скандал в НС заради „ремонта“ на Изборния кодекс. Как ще гласуваме на предсрочния вот и защо секциите в чужбина предизвикаха бурни дебати?

Проучване разкрива ключовите финансови предизвикателства пред страната – какви препоръки дава организацията за икономическо сътрудничество и развитие?

Грип и сезонни вируси. Какво показват данните за заболеваемостта и как да избегне усложнения?

Редактор: Дарина Методиева