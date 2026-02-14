След тежък кастинг и повече от 250 кандидати журито се спря на Кристо за почти невъзможната роля на Христо Стоичков.

„Още всичко ми е като на филм. Това е изживяване на една моя мечта. Още има силно вълнение в мен“, призна Кристо в студиото на „Събуди се“.

Кристо Стоичков: За мен да играя ролята на Христо Стоичков е сбъдната мечта!

Очакваше ли, че точно ти ще бъдеш избора на журито?

От самото начало винаги съм го вярвал и визуализирал, че мога да спечеля ролята.

За хората, които не са проследили внимателно риалити формата „Вече играеш… Стоичков“ – ти си кръстен на Христо Стоичков. Защо баща ти взима това решение?

Баща ми цял живот му е бил много голям фен. Не знам, така решава. Може би символично, защото съм се родил в Барселона и решава да ме кръсти на него. Но историята е такава, че името ми започва с буквата К, защото в родилния дом не могат да произнесат думата с начална буква Х и затова ме записват Кристо.

Кристо Стоичков е победителят във „Вече играеш… Стоичков“

Искал ли е някога баща ти да се занимаваш с футбол, за да бъдеш съвсем като неговия идол?

Не, никога не ме е насилвал за нещо. Винаги ме е подкрепял да правя, каквото аз реша. Опитвал съм много спортове, включително и футбол.

Занимаваш се и с актьорско майсторство. Когато човек чете твоята биография, все едно си роден за тази роля. Казваш се Кристо Стоичков, тренирал си футбол, Христо Стоичков е големият идол на баща ти, занимавал си се с актьорско майсторство. Усещаш ли, че си роден за тази роля?

Винаги. Това беше водещата ми сила през целия кастинг. Защото да, странни са тези съвпадения.

Когато видя конкуренцията, защото сред нея имаше и много професионални актьори, които сме гледали в сериали и киното, казваше ли си: „Няма да ми се получи.“?

Не, никога не съм се съмнявал в себе си. Точно обратното. Много съм благодарен на момчетата – за приятелството и за всичко. Научих страшно много от тях, защото бях най-неопитният. Това, че стигнах до тук е и 1% заради тяхната подкрепа.

Истинска ли беше историята за вашето приятелство, която разказахте по време на риалитито. Че с другите момчета сте станали близки. Може ли човек да бъде близък с някой, с който се конкурира за тази голяма роля?

Имаше я конкуренцията, но го имаше и го има и приятелството. Станахме като един отбор. И – получи ни се.

Знам, че баща ти е бил сред публиката, когато обявиха, че ти ще изиграеш Христо Стоичков. Какво ти каза той след това?

Беше горд, развълнуван и щастлив. Вярваше силно, че ще спечеля.

Кристо Стоичков: Роден съм да изиграя Христо Стоичков

Даваш си сметка, че задачата ти няма да бъде лесна?

Разбира се, и е голяма отговорност. Изисква се пълна отдаденост.

Колко си готов да дадеш от себе си, за да се справиш с тази роля?

Всичко. И отгоре.

След това актьорска кариера ли смяташ да развиваш? Смяташ ли, че това ще ти отвори врати към голямата сцена, към големия театър, към голямото кино? Или искаш това да е ролята, с която да бъдеш запомнен?

За мен ще е гордост и чест да бъда запомнен с тази роля, но аз винаги съм бил насочен към тази професия.

Успя ли да поговориш със самия Христо Стоичков, освен в рамките на предаването, но и след това?

След финала си разменихме няколко изречения. Но и в самото предаване имаше момент, в който ни срещнаха с него. Той е човек, който ти дава изключително силна вяра и енергия в себе си. Винаги, когато правиш нещо, да си без страх. Главата горе и да си вярваш.

„Нямам отговор на въпроса защо избраха точно мен. Може би, защото съм го вярвал силно. Че съм го искал и съм дал всичко от себе си. Винаги съм бил мечтател, винаги съм вярвал в невероятните неща. Хората трябва да преследват мечтите си докрай и смело напред!“, категоричен е Кристо Стоичков и признава, че приятелката му много му е помогнала да премине психически през целия процес, защото му е вдъхвала много кураж.

Редактор: Боряна Димитрова