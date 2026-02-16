В "Социална мрежа" на 17 февруари от 15:20 ч. очаквайте:

Деменцията е сред най-сериозните глобални здравни заплахи, но според учени, редовното четене, писане и изучаване на чужди езици могат да понижат риска с почти 40%.

В днешния свят все по-често ни се налага да се приспособяваме към нови и неочаквани събития. Как да се научим да преминаваме по-лесно и по-конструктивно през промените - съветите на специалиста.

Редактор: Ралица Атанасова