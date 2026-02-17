Какви са темите в следобедния блок на NOVA NEWS в сряда
В "Социална мрежа" на 18 февруари от 15:20 ч. очаквайте:
Последният път на Левски: Нови документи поставят сериозни въпроси около неподозирани досега факти и възможни предателства, които улесняват залавянето на Апостола.
Училище за родители: Как да изградим искрена емоционална връзка и отношения на доверие с детето си? Никога не е късно да поставим началото.
Не пропускайте "Социална мрежа" всеки делничен ден от 15:20 ч.
