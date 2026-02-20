Дигиталната медийна и технологична компания Нет Инфо, част от Нова Броудкастинг Груп, представи най-новата си платформа – NewsBuild.ai. Тя подпомага ежедневната работа на уеб редакторите, като ускорява процесите без компромиси с качеството на журналистиката. AI продуктът е разработен в сътрудничество с глобалния опит на Google и консултантското звено на Financial Times - FT Strategies, През февруари изпълнителният директор на Нет Инфо Александър Варов и директорът „Съдържание“ на Нет Инфо Надя Ганчева представиха новия продукт в Лондон по време на събитието News In the Digital Age на Financial Times - FT Strategies и Google News Initiative, чийто фокус е върху адаптацията и развитието от на журналистиката в ерата на AI. Част от него бяха 290 лидери от глобалната новинарска индустрия взеха участие във форума, а сред лекторите бяха Al Jazeera, Reuters и Financial Times.

Но как точно работи NewsBuild.ai и до колко улеснява редакционния процес?

„Изкуственият интелект трансформира начина ни на работа – не новините в същността им, а процеса, по който се създават. Затова, заедно с журналистите в NOVA и Нет Инфо, решихме да направим продукт, който не променя писането на новини и запазва същността на журналистиката“, сподели директорът „Съдържание“ на Нет Инфо Надя Ганчева. Тя е категорична, че времето за преработване на новини, които вече са отразени на световно или национално ниво, се рационализира така че да даде на редакторите повече време за авторски материали.

Основната задача на NewsBuild.ai е да автоматизира рутинните процеси, да разшири проучването, да обогати представянето и да освободи редактора за истинската журналистическа работа. Платформата контролира процеса на RAG (Retrieval-Augmented Generation), като гарантира използването на информация от архива на медията и официално проверени източници. Изкуственият интелект подготвя основата на материалите – факти, данни, хронология на събитията. Също така предлага и изготвя разяснения по темата, контекст, предистория и други елементи на качествения материал. Журналистът придава финалния смисъл и авторския прочит на историята.

„Освен в ефир, NOVA произвежда много съдържание в TikTok, NOVA Play, Instagram. Единственият вариант да бъде постигнато всичко това без изкуствен интелект, е хората да бъдат натоварени с допълнителна работа. Това, което ни позволява NewsBuild.ai, е да освободим хората си от рутинната работа“, коментира Александър Варов, изпълнителен директор на Нет Инфо. „Предимството му е, че ще успеем да префокусираме, за да се съсредоточат върху повече авторско съдържание, изследвания. Това са нещата, които правят разлика“.

Инструментът е създаден от журналисти за журналисти, за да подпомага ежедневната работа в малки и средни нюзруми, но до колко редакторите вече са свикнали с новия член на екипа?

Според главният редактор на Vesti.bg Диляна Попова NewsBuild.ai освобождава ценно време на редакторите и им позволява да се концентрират върху собствени разработки, интервюта и качествено съдържание. „Най-важна е човешката преценка, затова дори с перфектния инструмент, се нуждаем и от перфектния екип“, допълва Диляна Попова. На същото мнение е и Руслан Нури, който е редактор в DarikNews.bg. Новите технологии улесняват него и колегите му в процеса на сортиране на огромната информация, като основното е читателите в края на деня да получават всичко най-важно от деня и то възможно най-бързо. „Ние като редактори на място проверяваме истинността на информацията“, категоричен е Нури.

„NewsBuild.ai е предназначен за всички малки и средни нюзруми, които имат проблем с трафика. Когато той се променя, бюджетите се свиват и първото, което страда, е дълбочината на журналистическата информация. Затова сме направили този инструмент – да подпомогнем нюзрумите да създават качествена журналистика“, обобщава Надя Ганчева.

NewsBuild.ai е вече достъпна за клиенти и партньори.

Редактор: Райна Аврамова