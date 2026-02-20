През 2025 година танцът с кауза обедини близо хиляда души в 13 града, а събраните дарения близо от 21 хиляди лева помогнаха програмите на фондация „Една от 8“, в подкрепа на жените с рак на гърдата и на техните близки. Какво да очакваме тази година, в студиото на „Социална мрежа“ разказват зумба инструкторът Владимир Николов, Гергана Богданова, която е управител на фондация „Една от 8“ и Ваня Захариева, също зумба инструктор и организатор на събитието.

„Танцът е магията, с която можем да изразим себе си. Той създава радост“, споделя Ваня Захариева, която е зумба инструктор и организатор на събитието.

„Това е глобална инициатива в помощ на жени с рак на гърдата, която се прави в целия свят. Ние се включваме за 4-ти път от България, като всяка година ставаме все повече и повече. Тази година са над 80 инструктора, в 14 града, на 16 локации в един и същи ден. Събитието „Зумбатон“ ще е утре в 12.00 ч ще направим най-голямото, благотворително, спортно събитие на Балканите. Зумба като танцова и фитнес програма“, дава повече детайли Владимир Николов.

„Събитието подкрепя нашите програми на фондация „Една от 8“, чрез която ние сме до жените в този труден момент. От момента на диагнозата, периода на лечение и после на адаптация и завръщане към активния живот. Предлагаме психологическа подкрепа, организираме групи за взаимопомощ, които са модерирани от психолог. Много често диагнозата води до изолация затова се стремим да им дадем едно сигурно пространство, топла среда, в която да се чувстват комфортно. „Зумбатон“ е голяма розова прегръдка, която на казва на жените не сте сами“, разкрива повече детайли за дейността на фондацията „Една от 8“ Гергана Богданова.

Ваня Захариева споделя, че преди 4 години се е сблъскала с тази диагноза и след операцията е започнал трудния период на борбата със себе си, страхът от неизвестното. Толкова си уплашен, че изпадаш в състояние на безвремие, в което не знаеш дали ще имаш бъдеще. Отчаянието е толкова голямо, че можеш да получиш помощ единствено от близките, тъй като никой не заслужава да извърви пътя си в този труден период сам.

„Целта на това събитие е да кажем: „не сте сами и може да се справите“. Събитието е отворено за всички. Това е пространство, в което всеки, който има нужда да получи усмивка, прегръдка и от нашата сила и енергия. Ние сме до вас, танцуваме за вас“, каза Владимир Николов.

„Каня всеки човек, който се припознае с каузата да дойде да се забавлява с нас и да дари колкото прецени. Всяка стотинка прави голямо море от подкрепа“, кани на събитието Ваня Захариева.

Редактор: Райна Аврамова