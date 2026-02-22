В понеделник в "Твоят ден" ще видите:

За първите дни на служебната власт и една оставка. Следващите ходове на кабинета „Гюров” и реакция на политическите сили- анализ в студиото.

САЩ струпват военна техника, Тръмп постави краен срок. Колко близо е военният удар в Близкия изток?

След почивни дни с дъжд и сняг. Какво време ни очаква в последната седмица на февруари?

Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS.

Редактор: Дарина Методиева