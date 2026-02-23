Какви са темите в следобедния блок на NOVA NEWS във вторник
В "Социална мрежа" на 24 февруари от 15:20 ч. очаквайте:
Парламентът реши: Част от данните в Националния регистър за случаите на педофилия да станат публични. Ще ограничи ли мярката дръзките престъпления срещу деца?
Във времето на технологиите и виртуалните светове: Играчките, изкуството и физическата активност връщат децата към естествената им същност. Стратегии за родители.
