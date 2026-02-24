В сряда в "Твоят ден" ще видите:

Окръжната прокуратура - София поиска съдействие от американска партньорска служба и „Европол“ по разследването за „Петрохан“. Какво ново се знае по случая?

След като правната комисия отхвърли ветото на президента върху промените в Изборния кодекс - какво следва и по какви правила ще се проведе предсрочният парламентарен вот?



И още: Как историята на маймунката Пънч предизвика лавина от реакции и обедини хората по цял свят?

Редактор: Станимира Шикова