В жива видео връзка от Дания банкерката Веселина Кирилова разказва как е взела решението да се запише за най-горещото кулинарно риалити, защо е избрала да смени професията си и какво я отвело в „страната на Малката русалка“.

„Много съм доволна заради смелостта, която проявих. Не съм толкова смела в живота. Предизвикателството Hell’s Kitchen ми даде още повече сила занапред. Със семейството ми гледаме предаването редовно. Последните 3-4 сезона, гледайки от дивана и коментирайки случващото се вътре, си казвах: „Как може да не се запиша?“. Казвах си, че един ден и аз искам да вляза. Децата също ме молеха да опитам. Но аз не съм от хората, които се впускат в нещо без да са сигурни, че са готови. Затова изчаках момента, в който да завърша образованието си в Дания, да събера нужната смелост и сигурност в себе си. Да повярвам, че ще се справя. И така се впуснах в това приключение”, разказва Веселина.

Веселина напусна предаването заради еспумата от сирена, която прави. „Както знаете, правим заготовки преди отварянето на резервацията. Аз нямах опит как точно се прави тази еспума и се бяхме разбрали в отбора, че ако имаме колебания, трябва да се питаме един друг в зависимост от това кой е бил последен на дадена станция. И да си помагаме. Съответно аз попитах колегите как се прави добрата еспума, защото отговарях за станция сосове. Те ми обясниха, следвах стъпките, но се провалих. Не обвинявам никого, защото аз нося отговорността да си опитам еспумата. В деня, в който правихме заготовките, всеки беше достатъчно стресиран да гледа своят станция.“

Веселина разказва, че е запазила добри приятелски отношения с хора от формата. „Може би съм от малкото, които не се скараха с нито един човек. Това, което виждате от Маргарита и скандалите, които се случват около нея, са реални. В общежитието скандалите са нон стоп. Тя не е лесен характер и ежедневно се караше с някой. Дори през нощта. Защото не спи особено добре. Аз видях още в началото, че е твърдоглава и си върти нейната плоча, която ние трябва да слушаме. Когато трябва да се смени, тя просто отказва да слуша. Опитах да проведа разговор с нея и да ѝ кажа, че ако иска да се превърне в аутсайдер, върви в правилната посока. Тогава ме слушаше внимателно и мислех, че има надежда, но уви. Нещата не стояха така. И другите опитваха да говорят с нея, но безуспешно.“

За пътя от банковия сектор към кулинарията

„Имам 7 години стаж в банка. Работех във Варна, където завърших магистратура „Финанси“. Готвенето винаги е било нещо, което съм обичала да правя и е сплотявало семейството. Страстта към готвенето ми е от малка. Когато готвех с баба и леля. Било ми е страст и мечта да се занимавам с това. По мое време по-престижно беше да съм банков служител. Но за съжаление, започнах да получавам т.нар. паник атаки. След което се отключи депресия“, разказва Веселина.

Тогава съпругът ѝ взема решение, за да ѝ помогне да излезе от тази ситуация. Семейството му живее в Дания и той предлага да се преместят да живеят там. Това ѝ отваря друга врата. Началото е трудно, но ѝ помага да излезе от депресията и паник атаките. Сменяйки държавата фокусът ѝ се измества в това да научи езика, което ѝ отнема около две години. Въпреки че има книжка от 18-годишна в България, започва да шофира именно в Дания. „А това, че започнах да уча за готвач буквално ме излекува.“

Какви са особеностите на образователната система в Дания и още много интересни истории от живота на семейството ѝ, гледайте във видеото.

