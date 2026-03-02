Във вторник в " Денят на живо с Наделина Анева " ще видите:

История и памет – националните ни ценности на 3 март – в студиото директорът на Националният исторически музей доц. Бони Петрунова.

И още: смисълът на свободата – разделения и допирателни – гост писателят и драматург Мирела Иванова. В специалното издание на денят на живо, от студиото на NOVA NEWS и на живо от тържествената заря проверка, веднага след новините в 17.

