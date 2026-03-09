Във вторник в " Денят на живо с Наделина Анева " ще видите:

В студиото бившият заместник-министър на енергетиката Явор Куюмджиев коментира цената на петрола и глобалните енергийни трасета.

Опасен ли е внесеният у нас аржентински слънчоглед? Гостува председателят на Сдружението на производителите на растителни масла Яни Янев.

