Кой ще свали куртката си завинаги?
Двама претенденти за титлата “Най-добър готвач на България” ще се простят с шансовете за победа в кулинарното шоу Hell’s Kitchen тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Строгият шеф Виктор Ангелов отново ще бъде безкомпромисен към грешките и липсата на желание за развитие, но за кого от участниците това ще означава край на надпреварата?
Кирил Гуцов: В Hell’s Kitchen се чувствах най-зле, когато не успявах да нахраня хората, за които готвя
Междувременно за Сините и Червените предстои любопитно предизвикателство, наречено “Дегустирай и презентирай”. Разделени в отбори по двойки, те ще трябва да опитат специално приготвени от шеф Ангелов блюда, а след това да разгадаят техния състав, рецепта и начин на приготвяне.
Кирил Гуцов от Hell’s Kitchen: Храната пише друг вид история, която ми се искаше да опозная още повече в Hell’s Kitchen (ВИДЕО)
Специално участие в епизода ще вземе и талантлива млада дама, която ще демонстрира палитра от уникални таланти, а изпълнението ѝ истински ще развълнува всички.
Кои ще са следващите елиминирани от Hell’s Kitchen, гледайте тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.
Всичко за Hell's Kitchen може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста "Кухнята след Ада" в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.
