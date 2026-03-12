-
Тази година фестивалът започва с българската премиера на „Обикновен инцидент“ на иранския режисьор Джафар Панахи, спечелил престижната „Златна палма“ в Кан
Програмата продължава до 31 март и съдържа стотици пълнометражни и десетки късометражни филми. София Филм Фест ще гостува в Пловдив, Варна и Бургас.
Виктория Бочевска е на официалното откриване на фестивала в НДК.
„Тази година програмата включва 145 пълнометражни филма, както и селекция от 19 късометражни ленти от 60 държави на 6 континента. По време на фестивала ще се проведат и редица конкурси. Единият от тях е Международният конкурс за игрален филм, в който ще се състезават и две български ленти. Както и ко-продукция с българско участие – „Нина Роза“. Наградата на София тази вечер ще получи операторът Емил Христов.
„Филмът, с който откриваме фестивала – „Обикновен инцидент“ е изключително събитие за света на киното, не само за България и за София Филм Фест. Филмът е в очакване на наградите „Оскар“ с две номинации и аз ще бъда изключително радостен, ако неговият режисьор Джафар Панахи държи в ръката си поне един „Оскар“. Разбира се, трябва да се гледат българските филми, филмът на Дьорд Палфи – „Кокошка“, филмът на Дейвид Макензи, който също е гост на фестивала – „Взрив“ и още 162 филма.
NOVA е медиен партньор на София Филм Фест.
