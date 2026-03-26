Специални гости в студиото на „На кафе“ бяха двойките, взели трудното решение да се впуснат в първото брокерско риалити „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive”. Какво ги е подтикнало да се запишат за предаването и какво според тях най-лесно може да се обърка по време на ремонт? Повече за безсънните нощи и дългите дни, в които не спираш да работиш, за да спазиш срока на ремонта, гледайте в интервюто.

Вероника и Мирослав виждат рекламата за предаването докато самите те правят ремонт. „Беше 12 през нощта и Мирослав ми каза: „Ако не ни запишеш за това риалити, няма за кое друго. Записахме се абсолютно на шега. Казахме си, че щом става думи за ремонти, няма по-добър от нас. Имаме зад гърба си над 10 ремонта. След като ни одобриха Миро се ядоса. Защото беше най-неподходящият момент. Синът ни тръгва в първи клас, тъкмо отваряхме нова ескейп стая, при която се бяхме забавили със сроковете, дъщеря ни тръгва в пети клас… В крайна сметка искахме да ни изберат.“

Елена и Мартин, от своя страна, разказват, че в началото са искали да участват в любовното риалити „Един за друг“ по настояване на дъщеря им. Но тъй като имат проблем с буболечките и гризачите са ги възпирали от кандидатстване. „Когато видяхме рекламата на „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive” си казахме: „Ето това е нашето“. Когато ни избраха Мартин си удари главата в масата. Заедно имаме направени три-четири ремонта, а той самостоятелно има реализирани 10. Включително и строеж на къща, който продължава. Знаехме, че нищо в предаването няма да е такова, каквото сме очаквали. Но добре се постараха да ни извадят извън зоната на комфорта.“

Вероника и Миро разкриват, че при тях има т.нар. болен перфекционизъм. „Няма как да направим компромис с качеството. Което в предаването ни костваше изключително много. Разболях се по време на ремонта, но това, което за мен беше най-големият шок, бяха сроковете, които имахме за всяко помещение. Бяха изключително къси. Бяха достатъчни, ако искаш да боядисаш. И кой е мазохиста – ние. Спахме на пробити дюшеци с изхвръкнали пружини“, разказва с усмивка Вероника.

Локациите на двата имота, които ремонтират двойките са сравнително близо един до друг.

Елена признава, че още се чуди как е успяла да издържи физически изпитанието с ремонта. Мартин също е имал здравословни проблеми по време на участието си във формата. Междувременно дъщеря им има поредно състезание, за което трябва да се подготвя. „Когато казахме на Иван, че отказваме да продължим участието си в играта, той пребледня. Искахме да се пошегуваме с него, но всичко се връща. И той ни го върна много лошо. Ще видите в епизодите по-напред. Държа ни под напрежение доста дълго време.“

„И двамата си имаме работа извън този бизнес. Една вечер Миро, като мениджър в своята фирма, заведе екипа си на тиймбилдинг. Прибра се в 3 през нощта и каза, че ще правим ескейп стая. Имаме три ескейп стаи, имаме и challenge room. Това е изцяло нова концепция за България и по това работехме преди да влезем в риалити формата. Това е забавление за всички възрасти и извън България. Има и групи, които пътуват заедно в чужбина, за да играят в различни ескейп стаи.“

