В "Тук и сега" ни предстои среща с телевизионния водещ и продуцент Иван Христов, който ще ни посрещне в офиса им с Андрей. В много искрен разговор пред Деси Банова-Плевнелиева Иван Христов ще сподели за успехите, но и за най-големия му личен провал. Какво е изпитал, когато се е видял с голямата Лили Иванова, как го е променила Ирина и децата им и кои са чудесата в живота му, гледайте в „Тук и сега“ в „Събуди се“.

Каква е цената на славата?

„От малък съм много палав, а ние с Андрей сме от щастливците, които живеехме в аналогов свят. Майка ми и тази на Андрей са интелигентни жени, които знаеха, че има специфичен начин да се оправят с нас. Цената на популярността човек или никога не я осъзнава или я разбира на един по-късен етап в живота си. Важно е, какво правиш след като я осъзнаеш и тайната е да не се взимаш твърде на сериозно. От друга страна ако не се вземеш на сериозно, стои сякаш не си осъзнал отговорността. Трябва да търсиш баланса. Сега съм на 46 години и преди 15 осъзнах отговорността на популярността. „Вълшебната чашка“ се казва първото детско филмче, в което съм участвал като 4-годишен.“

Тайната на успешния им тандем с Андрей Арнаудов

„Малко са двойките, които не са се разделили или не се е разпаднала връзката им. Имали сме всякакви етапи, но в лятото преди първи клас се сприятелихме. В целия ни професионален, личен и житейски път сме през цялото време заедно. Имаме едно вродено единомислие. Когато бяхме тийнейджъри, влизащи в 20-те, живеехме като рок звезди, а сега живеем като пенсионери, в следствие на натрупана умора. Изключително разпознаваеми сме, заради всичко, което правим, но съм щастлив от начина ми на живот в момента– супер кротък.“

Кои са най-любимите му и носещи личностно удовлетворение проекти?

„Първият, който даде старт на всичко е „Сблъсък“. Той е олицетворение как двама могат да направя едно хубаво нещо. Андрей е журналист, а аз съм куклен актьор, но знаем едно и също важно нещо – конфликтът прави съдържанието интересно. Идеята за предаване, в което да има конфликт, е на Андрей. Моята идея бе да облече предаването и исках всяко нещо в шоуто да говори за този конфликт. Затова предложих боксов ринг. „Фермата“ е на второ място и тя бе голям риск. Уроци по история в праймтайм на частна телевизия. Третият е „Гунди: Легенда за любовта“. Трябва да спомена режисьора Димитър Димитров и сценариста Емил Бонев. Колко пъти човек можа да каже, че е бил №1 в нещо? Доказано е, че е най-гледаният филм в България и това остава в историята. Доказахме, че можем да направим български филм, който да докосва, разсмива, разплаква и влиза в душите."

За инициативата Bulgaria Wants You

„Това не е просто проект, а кауза. Отново идеолог е Андрей и се гордея, че имам такъв приятел. Bulgaria Wants You е създадена да накара българите в чужбина да погледнат на страната ни като алтернатива за достоен живот. Също така показваме на живеещите в България, че е място, където можеш да отглеждаш щастливо децата си. Често си казваме, че има проблеми, но трябва да си ги решим ние самите. Ние сме единствената медия, която се опитва да покаже хубавите неща, които се случват в България. Отправям покана към всички за 22 март, неделя в околността на Лондон да дойдат в Кралското географско дружество. Събитието ще се проведе за трети път и обещавам, че всички дошли ще се заредят с енергия и знания. На 28 март ни предстои интересно благотворително събитие в зала № 1 на НДК – „Наследство. Лидерство. Бъдеще“. Ще е бизнес разговор за предприемачеството в България.“

За личните провали, за осъзнаването на грешката и за следващите му творчески проекти, гледайте във видеото.

Редактор: Райна Аврамова