Продуцентът и водещ на новия риалити формат „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive“ Андрей Арнаудов разказва, че му предстои пътуване за трети път до Лондон като поводът е инициативата Bulgaria Wants You. Събитието ще се проведе за трети път в Кралското географско дружество и той признава, че се зарежда силно от срещите с българите, които живеят извън страната ни. Инициативата води на място десетки български компании с конкретни предложения за работа, но също така и много лектори като Мария Илиева, Стилиян Петров, банкерът Александър Каролев, предприемачът Велизар Величков – Визо.

„На никого не казваме да се завърне или да остане на всяка цена в България. Но тенденцията на завръщащи се хора се засилва. Важното за нас е да разказваме положителни истории за нашата страна, защото сме най-добри само в три неща: оперно пеене, вдигане на тежести и черногледство. След това предстоят две събития и в България – първото е на 28 март в зала №1 на НДК, което ще е под наслов „Наследство. Лидерство. Бъдеще“. Ще го направим заедно с Христо Попов и ансамбъл „Българи“, което ще се опита да мотивира младите български предприемачи. Всички приходи от това събитие ще бъдат дарени на Фондация „Лъвовете на България“. Вярваме, че българските предприемачи са, тези които могат да преобразят България. На 30 май е голямото годишно събитие на Bulgaria Wants You в Интер Експо център, на което ще съберем най-успешните българи от света и България, за да можем заедно да мотивираме хилядите хора да останат в страната ни, разказва повече за инициативата Андрей.

Емоционална изненада разтърсва семействата в “Борба до ключ: Home2U срещу INclusive”

Едновременно с мащабните събития на Bulgaria Wants You, продуцентът е ангажиран и с новото риалити в ефира на NOVA „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive“. В новото предаване той е в ролята на водещ, а в ефира на "На кафе" към него се присъедини другия член на журито - дизайнерът Алекс Ковачев.

„За мен е приятно и различно преживяване, защото обикновено аз съм в ролята на изпълнителя. Проектите се възлагат на нас, а тук съм в ролята на оценяващия. Беше изключително приятно да съм отново в продукция на Иван и Андрей“, признава Алекс Ковачев.

„Не сме имали сблъсъци, а с „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive“ създаваме нещо ново в българския ефир – брокерско строително предаване. Най-хубавата част за мен, освен семействата, които се състезават, е журито. С всеки следващ етап има градация на образите“, споделя продуцентът и водещ.

„За мен предаването не е за имоти или ремонти, а за предприемчивостта на семействата. Огромна крачка е това да живееш в апартамент, който се ремонтира. Тези млади и смели хора рискуват 3 месеца от живота си“, е мнението на Алекс Ковачев.

