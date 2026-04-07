Съботният киноследобед ще стартира в 13.00 ч. с мистериозната лента на режисьора Кристофър Табори „Изпечено убийство: Само десерт“, която разказва историята на Хана – кралица на печивата и собственик на пекарна. Поканена е да участва в кулинарно състезание по телевизията като член на журито, но един от съдиите е открит мъртъв, което я прави потенциална жертва. Заедно с детектив Кингстън, тя ще се опита да разкрие престъплението.

По-късно от 14.50 ч. следва романтичната лента „Просто кажи „да“, в която ще съпреживеем препятствията, с които се сблъсква Мишел в най-лошия ден в живота си. След като едновременно е уволнена и изоставена от приятеля си с довода, че е твърде скучна и предпазлива, тя се чувства опустошена. Най-добрата ѝ приятелка Сара обаче няма да остави нещата така. Тя предлага на Мишел за една вечер да се впусне в приключение и да казва „да“ на всичко. Това я среща с Джак, чаровен мъж, отворен към предизвикателствата. Дали тази неочаквана среща ще докаже максимата, че противоположностите се привличат?

Редактор: Боряна Димитрова