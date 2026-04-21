Оспорвана битка за място в кулинарния елит на Hell’s Kitchen очаква участниците в най-горещата надпревара тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Взискателният шеф Виктор Ангелов е подготвил на осемте най-добри сложна задача, с която да му докажат, че заслужават да облекат Черните куртки в решаващата фаза на играта.

Нора Недкова завоюва първи имунитет в Hell’s Kitchen

Събков, Трифонова, Йордан, Спирова, Ремзи, Цветомир, Галин и Денисиньо ще се изправят пред изпитанието да надскочат самите себе си. Всеки от тях ще трябва да представи нов прочит на ястието, което му е осигурило място в Кухнята на Ада. Най-добрите седем ще преминат в следващия етап, а за един кулинарната приказка ще приключи.

Експлозия от вкусове в новия епизод на Hell’s Kitchen

Специални гости в най-обсъждания ресторант в България ще бъдат водещата на екстремното риалити “Игри на волята” Ралица Паскалева и нейната половинка - волейболистът Теодор Салпаров. Какви изненади ги очакват?

Гледайте следващия вълнуващ епизод на Hell’s Kitchen тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова