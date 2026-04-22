Амбиция, увереност и глобални мечти - това са само част от темите, които Дениз Ремзи и водещият Станислав Иванов разгръщат в подкаста на “Кухнята след Ада”. След отпадането си от Hell’s Kitchen Ремзи остава спокоен и категоричен, че е дал всичко от себе си, въпреки че именно малките грешки са се оказали решаващи за съдбата му в кулинарната надпревара.

Пътят му към формата не е случаен - преминава успешно през кастинг битка и влиза с ясната цел да стигне до черната куртка. За него участието му е било повече от състезание - а именно възможност да докаже себе си и да се развие като готвач.

Денис Ремзи си тръгна от Hell’s Kitchen без Черна куртка

Дениз споделя, че е трябвало да направи труден избор между професионален път в чужбина и участието си в Hell’s Kitchen. В крайна сметка избира предизвикателството, воден от желанието си да се бори и да трупа опит. За него кулинарията е не просто професия, а средство да опознае света и различните култури.

С увереност и без притеснение той заявява високите си амбиции, като не крие, че се стреми да достигне нивото на най-добрите. Въпреки това остава здраво стъпил на земята и вярва, че развитието е постоянен процес, който изисква дисциплина и отдаденост.

Кои участници ще заслужат Черни куртки в Hell’s Kitchen?

В подкаста Ремзи говори и за живота си извън кухнята - за грижата към семейството си, за пътя през различните професии и за страстта си към танците. Споделя, че именно балансът между личния и професионалния живот го изгражда като човек.

Не крие и мнението си за останалите участници, както и вижданията си за това кой заслужава да спечели. Убеден е, че конкуренцията тази година е силна и че победителят трябва да притежава не само умения, но и характер.

Какво му е коствало участието в Hell’s Kitchen? Какво би направил различно, ако получи втори шанс? И докъде се простират амбициите му в кулинарията?

