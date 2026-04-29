От 8 до 23 май 2026 г. в Галерия Vivacom Art Hall Оборище 5 ще се състои първата самостоятелна изложба на Теодора Николова в България – „Безкрайност / Infinity“. Официалното откриване е на 8 май от 18:30 ч. в Салонната зала с участието на балетни артисти от Националната опера и балет. Събитието ще бъде съпроводено от специално светлинно и сценографско оформление. Сред поканените гости са прима балерината Марта Петкова, представители на държавни и културни институции. Проектът бележи силно лично завръщане на художничката у дома след редица успешни участия на едни от най-престижните международни сцени, включително Лувъра и Венецианското биенале.

В „Безкрайност / Infinity“ Теодора Николова обединява живопис, скулптури и инсталации, които изследват темата за безкрайността — отвъд формата, отвъд рамката и отвъд възприятието. Вдъхновена от вселената и нейните безкрайни звездни полета тя изследва усещането за мащаб и неизвестност чрез визуални структури като фрактали, спирали и повтарящи се форми, подобни на лентата на Мьобиус (символ на цикличността, в която времето се завръща, но никога не е същото). Авторката изгражда визуален свят, в който се преплитат природните цикли — от деня и нощта до раждането и смъртта. Тя търси онези човешки състояния като любов, съзнание, памет и травми, които остават неподвластни на времето.

Ключов акцент в експозицията са иновативните скулптурни инсталации с балетни пантофи, поставени върху огледални основи, които използват светлината и отражението за илюзия за безкрайност.

Те ще бъдат допълнени от арт инсталации, изградени от алуминий и мрежа, които чрез специфичен светлинен дизайн и мапинг ще създадат динамична среда. Така зрителят не просто наблюдава творбите, а буквално „влиза“ в една визуална безкрайност, превръщайки се в част от концептуалния разказ.

Теодора Николова подкрепя Сдружение “Операция: Плюшено мече” и програма „Скритите таланти на България“, която помага на талантливи младежи, лишени от родителска грижа или живеещи в рискова среда. По време на изложбата авторката ще дари 100% от средствата от продажбата на специално избрана картина за каузата.

ФИНАЛНО СЪБИТИЕ – ЛЕКЦИЯ И УЪРКШОП „АРТ ДИАЛОГ“

На 23 май 2026 г., в последния ден на изложбата, ще се проведе специално събитие - лекция и уъркшоп под надслов „Арт диалог“, също с благотворителна насоченост. Инициативата е посветена на децата от Сдружение „Операция: Плюшено мече“, които имат интерес да се развиват в сферата на изкуствата. Събитието включва лекции за арт психология, съвременно изкуство, фотография и жив демонстрационен уъркшоп.

Ще участват:

Райна Попова - „Позитивна мисъл и арт психология“

Валерия Цой - „Арт диалог“

8studio - „Фотографията - модерното изкуство“

Теодора Николова — уъркшоп на живо, по време на който ще пресъздаде картината, с която печели наградата Top 10 London през 2025 г.

Редактор: Райна Аврамова