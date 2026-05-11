Кой от каква позиция ще влезе във финалната битка предстои да видим след имитациите тази вечер
Любимото шоу за имитации „Като две капки вода” за пореден път обещава да превърне понеделник вечер в истински празник за зрителите на NOVA. Миналият лайв втора победа завоюва Борис, който събра най-много точки след гласуването на зрителите в NOVA PLAY, вота на журито, останалите участници и менторите. Певецът вдигна всички на крака с невероятното си превъплъщение в образа на легендарния български актьор Васил Михайлов и едно от най-обичаните и тъжни фолклорни изпълнения на „Руфинка болна легнала”.
След невероятните преобразявания, изпипани до най-малкия детайл и страхотните вокални имитации журито в състав Хилда Казасян, Веселин Маринов, AZIS и Димитър Ковачев - Фънки отново ще бъде затруднено да класира участниците на полуфинала
Тази вечер Бутонът на късмета е отредил на участниците, които влизат в поредната битка за най-добра имитация, нови музикални и артистични предизвикателства. Кой от каква позиция ще влезе във финалната битка предстои да видим след имитациите на звездите.
Във временното класиране първото място си поделят Алекс Раева и Емилия с равен брой точки, следвани от Борис Христов, Даниел Пеев - Дънди и Иво Димчев, които са с близки резултати.
Незаменимите водещи Димитър Рачков и Герасим Георгиев - Геро поканиха първи на сцената Борис Христов, който се преобрази напълно в кожата на ексцентричния вокал на „Prodigy“ Кийт Флинт. Английският феномен, създаден през 1990 г. е на сцена цели 25 години, през които продават милиони копия от музиката си, печелят множество награди, между които две награди „Брит“ и пет на „МТВ“. Номинирани са и за две награди „Грами“. Вокалът Флинт, който не спира да шокира публиката, в началото е нает да танцува на сцената. The Prodigy не са просто рейв група, те са лицето на едно от най-силните младежки движения през 90-те и винаги са носели социален протест в музиката си. Борис изпълнява парчето от третия албум, което се превърна в хит през 1997 г. Firestarter.
„Изисква се много енергия и лудост. Ще се опитам да го изпея, но тук пеенето е сякаш на заден план, а на преден е лудостта му. Както винаги се старая да се забавлявам“, каза Борис преди изпълнението си.
„Това е музика, която не слушам и се напънах да чуя песента преди това. Уникално труден образ. Аз самият никога не бих се справил. Справи се убийствено, Борис“, сподели мнението си Веселин Маринов.
„Това е висока топка и да се предаде тази атмосфера е много трудно. Браво, Боби, че се опита да се пребориш с образа на това чудовище Кийт Флинт“, коментира Фънки.
Актьорът Даниел Пеев – Дънди се изправи пред едно от най-големите си предизвикателства да влезе в четвъртия си женски образ - палавата любимка и американска тийнейджърка –поп певицата Britney Spears. Тя е една от най-продаваните певици на всички времена с над 100 милиона продадени албуми. Спиърс чупи рекорда за най-млад изпълнител, когато на 17 години дебютира със сингъл на първо място в класацията Топ 100. Парчето „Oops!... I Did It Again“ е от втория албум на певицата от 2000 г. и с него Бритни поставя рекорд за най-добре продаван албум на жена изпълнител, в седмицата на издаването му. Сингълът на певицата оглавява класациите на 17 страни по света През 2001 г. тя отново е номинирана за две награди Грами – за най-добър поп-албум за „Oops!... I Did It Again“ и за най-добро изпълнение за сингъла със същото име.
„Става пародийно, защото толкова си мога. Как да не стане пародия – виж нея, а сега погледнете мен. Много ми е трудно да съм жена. Правим нещо, което не е правено до сега – ще направим пародийна трагедия“, заяви преди да влезе в асансьора Дънди.
Редактор: Райна Аврамова
