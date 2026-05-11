Любимото шоу за имитации „Като две капки вода” за пореден път обещава да превърне понеделник вечер в истински празник за зрителите на NOVA. Миналият лайв втора победа завоюва Борис, който събра най-много точки след гласуването на зрителите в NOVA PLAY, вота на журито, останалите участници и менторите. Певецът вдигна всички на крака с невероятното си превъплъщение в образа на легендарния български актьор Васил Михайлов и едно от най-обичаните и тъжни фолклорни изпълнения на „Руфинка болна легнала”.

След невероятните преобразявания, изпипани до най-малкия детайл и страхотните вокални имитации журито в състав Хилда Казасян, Веселин Маринов, AZIS и Димитър Ковачев - Фънки отново ще бъде затруднено да класира участниците на полуфинала

Тази вечер Бутонът на късмета е отредил на участниците, които влизат в поредната битка за най-добра имитация, нови музикални и артистични предизвикателства. Кой от каква позиция ще влезе във финалната битка предстои да видим след имитациите на звездите.

Във временното класиране първото място си поделят Алекс Раева и Емилия с равен брой точки, следвани от Борис Христов, Даниел Пеев - Дънди и Иво Димчев, които са с близки резултати.

Незаменимите водещи Димитър Рачков и Герасим Георгиев - Геро поканиха първи на сцената Борис Христов, който се преобрази напълно в кожата на ексцентричния вокал на „Prodigy“ Кийт Флинт. Английският феномен, създаден през 1990 г. е на сцена цели 25 години, през които продават милиони копия от музиката си, печелят множество награди, между които две награди „Брит“ и пет на „МТВ“. Номинирани са и за две награди „Грами“. Вокалът Флинт, който не спира да шокира публиката, в началото е нает да танцува на сцената. The Prodigy не са просто рейв група, те са лицето на едно от най-силните младежки движения през 90-те и винаги са носели социален протест в музиката си. Борис изпълнява парчето от третия албум, което се превърна в хит през 1997 г. Firestarter.

„Изисква се много енергия и лудост. Ще се опитам да го изпея, но тук пеенето е сякаш на заден план, а на преден е лудостта му. Както винаги се старая да се забавлявам“, каза Борис преди изпълнението си.

„Това е музика, която не слушам и се напънах да чуя песента преди това. Уникално труден образ. Аз самият никога не бих се справил. Справи се убийствено, Борис“, сподели мнението си Веселин Маринов.

„Това е висока топка и да се предаде тази атмосфера е много трудно. Браво, Боби, че се опита да се пребориш с образа на това чудовище Кийт Флинт“, коментира Фънки.

Актьорът Даниел Пеев – Дънди се изправи пред едно от най-големите си предизвикателства да влезе в четвъртия си женски образ - палавата любимка и американска тийнейджърка –поп певицата Britney Spears. Тя е една от най-продаваните певици на всички времена с над 100 милиона продадени албуми. Спиърс чупи рекорда за най-млад изпълнител, когато на 17 години дебютира със сингъл на първо място в класацията Топ 100. Парчето „Oops!... I Did It Again“ е от втория албум на певицата от 2000 г. и с него Бритни поставя рекорд за най-добре продаван албум на жена изпълнител, в седмицата на издаването му. Сингълът на певицата оглавява класациите на 17 страни по света През 2001 г. тя отново е номинирана за две награди Грами – за най-добър поп-албум за „Oops!... I Did It Again“ и за най-добро изпълнение за сингъла със същото име.

„Става пародийно, защото толкова си мога. Как да не стане пародия – виж нея, а сега погледнете мен. Много ми е трудно да съм жена. Правим нещо, което не е правено до сега – ще направим пародийна трагедия“, заяви преди да влезе в асансьора Дънди.

