Бронзовият финалист Илиян Събков гостува в подкаста „Кухнята след Ада“ като един от най-експресивните участници в сезона - човек, който не крие нито емоциите си, нито любовта към живота, нито разочарованието от това, че не е стигнал още по-далеч в надпреварата. За него участието в Hell’s Kitchen е било много повече от състезание - било е промяна на посоката, сблъсък със самия себе си и доказателство, че готвенето може да бъде много повече от професия.

Пред водещия Станислав Иванов Събков признава, че съжалява за отпадането си и е убеден, че е имал всички предпоставки да продължи до самия край. Въпреки това приема преживяното като важен урок и не крие, че в Кухнята се е чувствал истински жив. Именно там осъзнава, че динамиката, напрежението и съревнованието могат да бъдат и сцена, и изпитание. Самият той твърди, че в изолация и на гребена на вълната човек не мисли толкова за последиците, колкото за следващата стъпка.

Преди Hell’s Kitchen Илиян е трупал опит в различни държави и кухни - от малко градче в Швейцария, където определя живота си като скучен, до ресторанти със звезди Мишлен и години работа в Германия, където е бил общ готвач. Там готвенето дълго време е било повече като средство за препитание, отколкото страст, но кандидатстването за формата преобръща нагласата му. Днес той говори за него като за момент, в който започва да гледа на Кухнята като на нещо много по-голямо - като на призвание.

Любовта също е важна част от пътя му в предаването. Илиян разкрива, че са заедно с Трифонова и че още в началото са прекарвали много време заедно, като дори тогава му е било приятно в нейната компания. Според него там, където има истинска любов, тя се усеща навсякъде. Не крие и колко силно е белязала връзката им неговото участие в предаването, както и колко трудно е било да се справя с емоциите си.

В подкаста Събков говори и за характера си - за това, че в него винаги са бушували различни настроения, че не се определя като натегач и че е суеверен. Разказва и за живота си в чужбина, за трудните периоди, в които е живял без удобства, но никога не е приемал това като жертва. Напротив - искал е сам да се справи с трудностите и да се изгради като човек. Днес Илиян мечтае за голяма къща, голямо семейство и живот, в който има повече спокойствие и радост. Ако можеше да върне времето назад, би бил по-обран и по-дзен, признава той.​

В кухнята на Ада Събков е бил щастлив, но и на моменти категоричен, че се е представил под очакванията си - особено на последната си резервация. Въпреки това не крие респекта си към шеф Ангелов и дори го определя като човек, който го е „прочел като отворена книга“ отлично. Благодарен е за проницателността му и за това, че е видял в него много повече, отколкото сам е успявал да покаже.

Какво послание оставя Илиян на Трифонова? Как приема връзката ѝ с децата? И защо е убеден, че българите се страхуват да бъдат щастливи и истински?

