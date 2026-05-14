Според самия шеф Ангелов Илиян Събков е харизматичен, енергичен, бърборан и секси участник в Hell’s Kitchen, който по време на предаването разви потенциали си на готвач и сваляч. Готвачът зае абсолютно заслужено почетното трето място в кулинарното предаване с препоръката да вярва повече в себе си. Днес Събков е гост в студиото на „На кафе“, където споделя, че не е толкова много разочарован от отпадането си на крачка от финала. Той е съгласен с мнението на Гала, че има достатъчно самочувствие и понякога е в излишък. Но признава, че това е само привидно – дълбоко в сърцето си изпитва доста колебания, които се опитва да прикрива и маскира.

„Всичко, което съм го постигнал, мога да го постигна отново. Имах хубав живот в Цюрих и в България. Аз съм от хората, които успяват лесно да се напаснат където и да съм. Още на 17 години заминах за чужбина и още тогава усетих, че лесно мога да отреагирам на различни ситуации и се чувствам комфортно на различни места. Бях сигурен, че ще ме вземат в Hell’s Kitchen. Знам какво предлагам. Не успях да дойна на второто опознавателно интервю, но се разбрахме“, разказва участникът.

„Моята стратегия бе да бъда максимално себе си. Това за мен е печелившата стратегия. Исках да се забавлявам и да играя играта по моя си начин, като не изневерявам на себе си. Не знам до каква степен успях. Нямах идея, че ще намеря любовта в Hell’s Kitchen и не съм го планирал. Влязох в предаването, за да готвя и да се забавлявам. В началото си слагах спирачки, защото не е класическа ситуация, но бе много трудно. Тръпката е силна и трябва да я сграбчиш. На третия ден изчезва притеснението от камерите“, споделя Събков. Според него е възможно да имаш първоначална стратегия, но е много трудно да я следваш, защото не знаеш какво те чака следващия ден.

Мнението на младият мъж е, че на всякъде по света има шепа хора, които коментират и хейтят в социалните мрежи. Каквото и да правиш винаги ще има някой, който ще каже, че не му харесва. Самият той не се интересува от коментарите, но се притеснява за близките му, които ги четат.

„Самият аз много обичам деца и намирам общ език с тях. Имам добър подход и за мен няма формула на щастието. Ако не си щастлив не е нужно да стоиш в рамките, заради общественото мнение. Аз съм за моето щастие и любовта трябва да е във въздуха, в нас и навсякъде“, споделя мислите си за връзката му с Трифонова Илиян.

Готвачът разкрива, че късно е открил любовта към готвенето и в началото влиза в ТОХА, защото това е единствената му възможност да прави добри пари. В началото работи в Германия, но на места, на които не може да израсне на високи нива в кулинарията и не изпитва удовлетворение от работата си. Срещата му с шеф Йорг е съдбовна за него, защото шеф готвачът работи в ресторант със звезда Мишлен и отваря вратите пред Събков за висшата кулинария. Успява да си намери работа в Швейцария в курортно градче в Алпите, след което се премества в ресторант с 2 звезди Мишлен в Цюрих. Следващите му планове са да се премести в Поморие при любимата и семейния бизнес на фамилията. Трифонов е отворен за нови ястия, които да бъдат включени в менюто на ресторанта, но и двамата със Събков се стрямат да научат нещо ново.

