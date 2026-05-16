Над 600 бъдещи и настоящи родители събра ежегодното събитие „Ох на мама”, на което утвърдени експерти отговарят на най-важните въпроси за семейството и отглеждането на деца. Водещи на форума, организиран съвместно с „Нет Инфо”, бяха създателят на съдържание Диляна Георгиева и писателя Илиян Любомиров. Събитието продължава и утре, неделя в НДК.

„Смятам, че такива форуми са изключително полезни, защото научаваш необходимата информация. Разбирам неща, които са свързани с храненето на бременната, след това за различни видове витамини и добавки, за които не съм знаела преди. Това е начина, по който за мен, да разберем тази информация. Затова адмирираме такива събития", сподели бъдещата майка Калина Велева.

„В повечето случаи, когато жената забременее тя се тревожи, става едно кълбо от нерви и се тревожи за всичко – за себе си, за бременността, за бебето, дори почва да мисли за абитуриентския бал. Смисълът на това събитие е, че ние тук сме събрали най-големите експерти и лекари – да ги успокоим и да отговорим на техните въпроси", разказа водещата на събитието „Ох на мама” Диляна Георгиева

„Chat Gpt си е супер, форумите може и да ти носят някакво успокоение, но когато става въпрос за здравето и благополучието на твоето дете – може би трябва да слушаме лекарите. Затова в нашата програма има толкова много лекари и днес и утре", допълни водещият на събитието „Ох на мама” Илиян Любомиров

И в двата дни на събитието ще има томболи с атрактивни награди за посетителите!

Институционални партньори на събитието са "Алианс на българските акушерки", Фондация "Деца на борда", "SOS Детски селища" и Български Червен кръст (БЧК).

