Неделният киноследобед ще стартира с романтичната лента „Шоколадови сърца“, в която зрителите ще имат възможността да проследят историята на Ария, която се подготвя за годишния фестивал на майсторите на шоколада, но плановете й се провалят, след като малко преди събитието тя остава без партньор. За щастие, самотният баща Рет се намесва точно навреме, за да помогне на Ария да намери печелившата съставка. В търсенето си, Ария и Рет откриват, че липсващата съставка за перфектния шоколад не се различава от това, което им липсва в живота – доза любов!

По-късно от 14.15 ч. следва премиерната лента „Романтично бягство“, която разказва историята на млада жена, преживяваща болезнена раздяла. С надеждата да подреди живота, си тя заминава на уединен романтичен семинар в планината. Там се запознава с харизматичен мъж, който също като нея се опитва да започне на чисто. Сред красиви гледки, откровени разговори и неочаквани емоции, двамата откриват, че любовта понякога се появява точно когато най-малко я очакваш.

