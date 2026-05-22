Новият развлекателен формат на NOVA Smart Face направи своя дебют в телевизионния ефир вчера. Първата спирка от приключението на Николаос Цитиридис беше Пловдив. В града под тепетата водещият провокира случайни минувачи да се включат в предизвикателството и раздаде първите парични награди. Част от играта стана и поп фолк певицата Роксана, която успя да спечели средства за благородна кауза. Според официалните пийпълметрични данни, Smart Face е категоричният избор на зрителите в активна възраст (18-59 г.) с аудиторен дял от близо 30%.

Официалните данни показват, че отчетеният аудиторен дял на първия епизод на развлекателното предаване е с 29% по-висок спрямо регистрираното от втората телевизия в класацията по същото време.

Тази вечер от 20:00 ч. по NOVA Николаос Цитиридис се насочва към Благоевград, където предстоят нови приключения и забавления с жителите на града. Там го очаква и певецът и бронзов медалист в четиринадесетия сезон на „Като две капки вода“ – Иво Димчев.

На 27 май в 21:00 ч. персонажите в криминалната поредица „Дъждът оставя следи“ ще се сблъскат със загадъчно престъпление в Рилския манастир – място, в което тишината е натежала от векове, а тайните са дълбоко скрити.

