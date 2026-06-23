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„На кафе“ с Алисия, Мария Гъркова, Чикагото, Михаела и Венци от „Един за друг“
Темите и гостите в предаването в сряда от 9.30 ч.
В сряда Жени Калканджиева как да приемем несъвършенствата в себе си и в другите?
Христина Джурова за главните роли в живота и сцената.
Джуджи ще ни потопи в легендата за параклиса Лорето в Санта Фе, Ню Мексико.
В студиото ни влиза победителя от Big Brother Давид.
Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".
Гледайте "На кафе" в сряда от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
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