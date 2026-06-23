Заплащането на народните представители в различните европейски институции се формира не само от основната им месечна заплата, но и от редица допълнителни надбавки, компенсации и средства за покриване на разходи, свързани с изпълнението на техните задължения.

Италия: Доходът надхвърля значително основната заплата

Членовете на италианската Камара на депутатите получават основно възнаграждение в размер на 10 435 евро бруто месечно. Освен него обаче те разполагат и с допълнителни средства за покриване на ежедневните си разходи по време на работа в Рим.

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Сред тях са месечни дневни за престой в столицата в размер на около 3500 евро, както и близо 3690 евро за дейности, свързани с парламентарния мандат. Отделно се възстановяват транспортните разходи, а за телекомуникационни услуги се отпускат приблизително 1200 евро годишно.

Когато всички тези плащания бъдат включени, общият месечен пакет за един италиански депутат може да достигне приблизително 13 000 евро и дори повече в зависимост от конкретните възстановени разходи.

Белгия: Отделен бюджет за служебни разходи

Федералните депутати в Белгия получават брутна месечна заплата от 8990,68 евро. Наред с нея парламентът изплаща и фиксирана надбавка за покриване на разходи, свързани с изпълнението на служебните задължения.

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Размерът на тази месечна компенсация е около 2649,88 евро. Освен това се покриват транспортни разходи, а според вътрешните правила на парламента могат да бъдат изплащани и допълнителни възнаграждения като ваканционни или годишни бонуси.

Така реалният финансов пакет на белгийските депутати надхвърля размера на основната им заплата.

Европейски парламент: Еднакво възнаграждение за всички държави

Всички членове на Европейския парламент получават еднакво възнаграждение, независимо от държавата, в която са избрани. Брутната месечна заплата на евродепутатите е 11 255,26 евро.

След приспадане на европейския данък и задължителните осигурителни вноски нетният доход възлиза на приблизително 8772,70 евро.

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Към възнаграждението се добавя месечна сума от 4950 евро за покриване на разходи, свързани с упражняването на мандата. Освен това евродепутатите получават дневни в размер на 359 евро за участие в официални заседания и парламентарни дейности.

Пътните разходи се възстановяват отделно съгласно правилата на Европейския парламент.

Важно е да се отбележи, че всеки евродепутат разполага и с бюджет до 32 072 евро месечно за заплащане на парламентарни сътрудници, експерти и административна подкрепа. Тези средства не представляват личен доход, а се използват изцяло за обезпечаване на работата на депутатския екип.