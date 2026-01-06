36 551 982,56 лева - толкова са заплатите на 240-имата депутати от 51-ото народно събрание от началото на мандата му на 11 ноември 2024 г. до 30 ноември 2025 г. Това става ясно от отговор на парламента на запитване на “24 часа” по Закона за достъп до обществена информация.

Основната заплата е около 8000 хил. лв., а отделно има добавки за постове, комисии, научни степени и стаж плюс 2/3 в плик за сътрудници и парламентарни дейности.

Сумата представлява общо начислените брутни възнаграждения, от която обаче се правят удръжки за данъци и за здравни и пенсионни осигурителни вноски, уточняват от НС. За година това прави по близо 100 хил. лева на ден.

За тези 12 месеца парламентът е заседавал 151 пъти. Реално истинската му работа започна с два месеца по-късно - чак през януари, когато беше договорено мнозинството зад правителството на Росен Желязков.

Нов политически сезон, нови заплати: Депутатите вече с близо 8000 лв.

Отделно депутатите имат цели 1068 “бягства” от пленарната зала и от комисиите, за което са глобени с над 773 хил. лева. Те получават месечно възнаграждение в размер на 3 средни работни заплати в обществения сектор за страната по данни на НСИ, като сумата се обновява на всяко тримесечие. Последните цифри са за септември и тогава базата на депутатската заплата е била около 8000 лева. Допълнително се начисляват пари за заемане на шефски постове - 35% над възнаграждението, както и за комисии и групи. Начисляват се и проценти за участие в комисия, а всеки депутат членува в поне една.

Научна степен добавя нови 10% върху основната заплата. Същевременно, съгласно Кодекса на труда, всеки народен представител получава по 1% клас за всяка година стаж. Отделно от всичко това избраниците вземат всеки месец 2/3 над заплатата си в плик, за да си покриват разходи за сътрудници и други във връзка с работата им. Това са безотчетни пари, които най-често се прибират в касите на парламентарните групи и се ползват по общо решение. За 2024 г. парите в плик възлизаха на 4,8 милиона.

Над 76,3 милиона отидоха за заплати на депутатите от провалените 6 парламента в последните 4 години - от 45-ия през пролетта на 2021 г. до 50-ия през 2024 г.

