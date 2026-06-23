Кабинетът “Радев” планира да замрази минималната работна заплата на 620,20 евро до 2028 г. Това е част от указанията за подготовката на Бюджет 2026 и средносрочната бюджетна прогноза за две години напред, информират " 24 часа" и "СЕГА" .

Решението е в разрез с действащата формула в Кодекса на труда, според която минималната заплата се определя ежегодно като 50% от средната за последните 12 месеца, за които има официални данни.

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По информация на NOVA правителството запазва намерението си да увеличи максималния осигурителен доход до 2300 евро от 1 август 2026 г., като той ще остане на това ниво и през 2027 и 2028 г. От 1 август пък се очаква държавните служители по Закона за държавния служител и служителите в съдебната власт да започнат да плащат лични осигурителни вноски. Предвиденото съотношение между работодател и служител е 80:20. Мярката не засяга служителите на МВР и Министерството на отбраната, които се осигуряват в отделен фонд на Държавното обществено осигуряване. Според указанията възнагражденията на засегнатите служители ще бъдат компенсирани през 2026 и 2027 г., така че нетният им доход да не бъде намален. Очаква се обаче осигурителният им доход да нарасне, което ще се отрази върху бъдещите пенсии, болнични и майчински.

Предвижда се за родените преди 31 декември 1959 г. осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ да бъде 19,8%, разпределена между работодател и служител съответно - 15,8% и 4%. За родените след тази дата, които се осигуряват и в универсален пенсионен фонд, вноската ще бъде 14,8%, от които 11,8% за работодателя и 3% за служителя.

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За фонд „Общо заболяване и майчинство“ вноската остава 3,5%, за фонд „Безработица“ - 1%, а за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ - 0,7%, изцяло за сметка на работодателя. Здравната вноска остава 8%, разпределена в съотношение 6,4% към 1,6%, а вноската за универсалните пенсионни фондове ще бъде 5%, от които 4% ще се поемат от работодателя и 1% от служителя.

От 1 януари 2027 г. ще започне поетапно увеличение на личния дял на държавните служители в осигурителната система до достигане на стандартните съотношения, валидни за останалите работещи.

Припомняме, че официална информация около план-сметката на държавата се очаква в сряда.

Редактор: Ралица Атанасова