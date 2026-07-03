Тази събота от 13.00 ч. Дженифър Лав Хюит, Джейми Лий Къртис и Кевин Полак ще потърсят отговор на важния въпрос – кой е най-добрият съвет за непослушни родители?

Гимназистът Гровър Бейндорф и малката му сестра вярват, че родителите им се държат детински, когато вземат решение да се разведат след 18-годишен брак. Ето защо ги заключват в мазето, докато не разрешат проблемите си. Дали обаче планът им ще сработи?

Забавният киноследобед продължава с комедията „Хотел за кучета” в събота от 15.00 ч. по NOVA. Главните роли изпълняват Ема Робъртс, Джейк Остин и Лиса Кудроу, а в центъра на събитията са пакости, обич и силно приятелство.

Когато новите настойници забраняват на 16-годишната Анди и по-малкия й брат Брус да имат домашен любимец, Анди трябва да намери нов дом на кучето им Фрайдей. Находчивите деца попадат на изоставен хотел, който превръщат в кучешки рай за Фрайдей и всичките му приятели. Когато лаещите кучета събуждат подозренията на съседите, Анди и Брус използват всичките си умения, за да не стане ясно чия е идеята.

Не пропускайте „Домашен арест“ от 13.00 ч. и „Хотел за кучета“ от 15.00 ч. в събота по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова