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Екипът на „SOS Разтребители“ облагородява средата на терапевтична общност „Феникс“
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В "На Фокус с Лора Крумова" на 5 юли очаквайте
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"Пресечна точка": За полетите на Делян Пеевски с Десислава Атанасова и санкциите срещу Русия
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„На кафе“ с Биляна Йотовска, Деси Бакърджиева и проф. Даниел Вълчев
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„Сянката на Китай“ в „Темата на NOVA”
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Решителна игра в "Сделка или не"
Темите и гостите в предаването в неделя от 7.30 ч.
Опозиция в атака. Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов с нови скандални разкрития.
Високи цени, компромисно обслужване или клиентът винаги е прав. Коя е „Черешката на тортата“ в ресторантьорския бизнес у нас? Шеф Иван Манчев.
Цената на играта. Даниел Бачорски в интервюто на Мон Дьо.
Темите и гостите в предаването тази неделя от 7.30 до 11.00 ч. по NOVA
Редактор: Боряна Димитрова
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