Опозиция в атака. Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов с нови скандални разкрития.

Високи цени, компромисно обслужване или клиентът винаги е прав. Коя е „Черешката на тортата“ в ресторантьорския бизнес у нас? Шеф Иван Манчев.

Цената на играта. Даниел Бачорски в интервюто на Мон Дьо.

Темите и гостите в предаването тази неделя от 7.30 до 11.00 ч. по NOVA

Редактор: Боряна Димитрова