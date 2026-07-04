Темите и гостите в предаването в неделя от 7.30 ч.

Опозиция в атака. Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов с нови скандални разкрития.

Високи цени, компромисно обслужване или клиентът винаги е прав. Коя е „Черешката на тортата“ в ресторантьорския бизнес у нас? Шеф Иван Манчев.

Цената на играта. Даниел Бачорски в интервюто на Мон Дьо.

Темите и гостите в предаването тази неделя от 7.30 до 11.00 ч. по NOVA

 

Редактор: Боряна Димитрова

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