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Гледайте премиерния двадесет и първи епизод от сезон 7 на криминалната поредица тази вечер от 21.00 ч. по NOVA
В епизода на сериала „ФБР“ тази вечер екипът поема случай, в който двама агенти на Данъчната служба са намушкани до смърт в Бруклин. Процесът на разследване ги отвежда обратно към онлайн конспиративната общност на Дюк Дюкойл, която се е възродила, но също така разбират, че съпругата му е била отвлечена. Освен това те разбират, че някой друг е поел контрола и дава заповеди на последователите.
Съпругата на Дюкойл е спасена, а извършителят е идентифициран като Роб Уитфийлд, чийто брат е арестуван след щурма на паметника. Уитфийлд нарежда на последователите да убият прокурорите по делото срещу 41-те последователи, арестувани за щурма на паметника, но когато това не се получава, той прибягва до измъкването на брат си от затвора и организира масов протест пред затвора като разсейване.
Маги и О.А. го задържат точно когато брат му умира от прободни рани.
Не пропускайте развръзката в двадесет и първи епизод от сезон 7 на криминалната поредица тази вечер от 21.00 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
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