„Венъм 2: Време е за Карнидж“ спечели гласовете на зрителите в седмата седмица от кампанията „Великият понеделник“. В оспорваната надпревара супергеройският екшън на Анди Съркис се наложи над „G.I. Joe: Изгревът на Кобра“ и ще бъде излъчен тази вечер от 21:00 ч. по KINO NOVA.

Еди Брок (Том Харди) отдавна дели тялото си с извънземния симбионт Венъм, но съжителството им е всичко друго, но не и мирно. Журналистът търси начин да върне кариерата си на върха и шансът идва под формата на ексклузивно интервю с осъдения сериен убиец Клетъс Касади (Уди Харелсън), който отказва да говори с друг. Срещите им обаче имат последствия - капка от кръвта на Еди дава на Касади негов собствен симбионт, наречен Карнидж, който е далеч по-кръвожаден и по-неудържим от Венъм. Скоро убиецът е на свобода, а до него застава Франсис Барисън (Наоми Харис). За да ги спрат, Еди и Венъм трябва първо да се помирят помежду си, но ще намерят ли общ език, преди Сан Франциско да плати цената?

Почитателите на седмото изкуство могат да дадат своя вот на сайта на „Великият понеделник" – https://greatmonday.bg/. На 20 юли, точно в 21:00 ч. ще стане ясен победителят в осмата седмица на кампанията. По традиция всички, които се включат в гласуването, ще могат да спечелят брандирана тениска от филмовия канал. В края на кампанията един от всички участници ще се сдобие и с голямата награда – безжични слушалки от ново поколение, които ще потопят своя притежател в кристално чист звук и ще го потопят в любимите му филми.

Не пропускайте най-интересното от „Великият понеделник“ по KINO NOVA.

Повече информация за филмите можете да откриете на сайта, както и във Facebook страницата на KINO NOVA.

Редактор: Райна Аврамова