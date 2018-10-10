Със заповед на министър-председателя Бойко Борисов Малина Крумова е освободена от длъжността заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.

Николай Нанков подаде оставка като депутат

Нейното място заема бившият министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков.

Малина Крумова става съветник към политическия кабинет на министър-председателя.