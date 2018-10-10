Снимка: БГНЕС
Малина Крумова е освободена от длъжността
Със заповед на министър-председателя Бойко Борисов Малина Крумова е освободена от длъжността заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.
Николай Нанков подаде оставка като депутат
Нейното място заема бившият министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков.
Малина Крумова става съветник към политическия кабинет на министър-председателя.
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