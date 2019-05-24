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Свързвам празника с цветя и слънце, заяви той
„Много обичам този празник. Обичах да ходя на манифестациите. Спомням си само слънчеви дни. Свързвам празника с цветя и слънце”. Това заяви пред NOVA актьорът Стоян Радев.
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