Свързвам празника с цветя и слънце, заяви той

„Много обичам този празник. Обичах да ходя на манифестациите. Спомням си само слънчеви дни. Свързвам празника с цветя и слънце”. Това заяви пред NOVA актьорът Стоян Радев.

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