Руският опозиционер Алексей Навални публикува в "Инстаграм" снимка, на която слиза по стълби, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА. В публикацията той написа, че пътят към възстановяването му е "чист, макар и дълъг".

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Навални каза, че още му е трудно да използва телефона си, да си налива вода в чашата или да се качва по стълби, защото краката му треперят. "Има още много проблеми за решаване, но отличните лекари в болница "Шарите" решиха основния", пише той в поста.

Алексей Навални планира да се завърне в Русия (ВИДЕО+СНИМКИ)

"Шпигел": Навални е отровен с по-тежка разновидност на "Новичок"

Навални припадна миналия месец по време на полет в Сибир и бе транспортиран в болница в Берлин. С лабораторен тест в Германия бе установено, че е бил отровен с нервнопаралитичното вещество „Новичок”.

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