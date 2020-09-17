Алексей Навални е бил отровен с бутилка с вода в хотелската си стая в сибирския град Томск, а не с чай на летището – както се предполагаше по-рано. Новата версия за случилото се с руския опозиционер беше разпространена във видео от негови сътрудници на личния му профил в Instagram, съобщава Ройтерс.

Междувременно стана ясно, че Германия е поискала помощ от Агенцията за забрана на химическите оръжия за отравянето на Навални с новичок. Експерти от агенцията вече са взели биомедицински проби за изследване в сертифицирани лаборатории.

Опозиционерът припадна по време на полет от Сибир на 20 август. Изследвания показаха, че Навални е бил отровен с нервнопаралитичното вещество "Новичок". Той беше транспортиран за лечение в берлинската болница „Шарите”. Според екипа на Навални той е бил отровен по заповед на Путин – обвинения, които Кремъл категорично отрича.

С 532 гласа „за „, 84 „против „и 72 гласа „въздържал се“ днес Европейският парламент прие резолюция, с която категорично осъди опита за убийство на видния руски опозиционен политик и активист Алексей Навални, съобщиха от пресслужбата на ЕП.

В текста се отбелязва, че използваната отрова, принадлежаща на вещества от групата „Новичок“, може да бъде разработена само в държавни военни лаборатории и не може да бъде придобита от частни лица. Това силно предполага, че руските органи са били в основата на нападението. Ако все пак някой друг бъде намерен за отговорен, това също би представлявало явно нарушение на международните правни ангажименти от страна на Русия, се посочва в резолюцията.

Освен това на евродепутатите гласуваха и резолюция, в която призоваха за нови президентски избори в Беларус и за налагането на санкции срещу президента Александър Лукашенко и лицата, които стоят зад отравянето на Алексей Навални.

Алексей Навални планира да се завърне в Русия (ВИДЕО+СНИМКИ)

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за информационния бюлетин на nova.bg ТУК , за да получавате най-важните новини от деня на електронната си поща.