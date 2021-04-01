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„Днес бе предотвратена голяма трагедия”, написа валията на Истанбул
Голям товарен кораб аварира днес в Босфора, съобщи турската телевизия НТВ. По информация на медията двигателят на плаващия под флага на Панама кораб „River Elbe” се е повредил.
İstanbul Boğazı'nda arızalanan 'River Elbe' adlı kuru yük gemisinin sahilde bulunan yalılara çarpmaktan son anda kurtulduğu anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.— Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) April 1, 2021
Валията на Истанбул Али Йерликая заяви, че за щастие не се е стигнало до сблъсък при инцидента с 90-метровия плавателен съд. Корабът е бил на път да се блъсне в крайбрежни скали, но е бил изтеглен с влекач.
İstanbul Boğazı'nda 90 metrelik kuru yük gemisi makine arızası nedeniyle demirledi https://t.co/uBoPuEMADm pic.twitter.com/lieB7rQOpd— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) April 1, 2021
„Днес бе предотвратена голяма трагедия”, написа в Twitter валията Йерликая.
#İstanbul Boğazı’nda bugün önemli bir kaza tehlikesi atlattık. #RiverElbe gemisi;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 1, 2021
Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ile Kıyı Emniyetimizin müdahalesi sonucu
can/mal kaybı/çevre kirliliği yaşanmadan #Ahırkapı açıklarına çekildi.
İstanbul'umuza geçmiş olsun. pic.twitter.com/4JO5UCS0ZY