„Днес бе предотвратена голяма трагедия”, написа валията на Истанбул

Голям товарен кораб аварира днес в Босфора, съобщи турската телевизия НТВ. По информация на медията двигателят на плаващия под флага на Панама кораб „River Elbe” се е повредил.

Валията на Истанбул Али Йерликая заяви, че за щастие не се е стигнало до сблъсък при инцидента с 90-метровия плавателен съд. Корабът е бил на път да се блъсне в крайбрежни скали, но е бил изтеглен с влекач.

„Днес бе предотвратена голяма трагедия”, написа в Twitter валията Йерликая.
Източник: БТА

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