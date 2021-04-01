Голям товарен кораб аварира днес в Босфора, съобщи турската телевизия НТВ. По информация на медията двигателят на плаващия под флага на Панама кораб „River Elbe” се е повредил.

Валията на Истанбул Али Йерликая заяви, че за щастие не се е стигнало до сблъсък при инцидента с 90-метровия плавателен съд. Корабът е бил на път да се блъсне в крайбрежни скали, но е бил изтеглен с влекач.

„Днес бе предотвратена голяма трагедия”, написа в Twitter валията Йерликая.

#İstanbul Boğazı’nda bugün önemli bir kaza tehlikesi atlattık. #RiverElbe gemisi;



Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ile Kıyı Emniyetimizin müdahalesi sonucu

can/mal kaybı/çevre kirliliği yaşanmadan #Ahırkapı açıklarına çekildi.



İstanbul'umuza geçmiş olsun. pic.twitter.com/4JO5UCS0ZY