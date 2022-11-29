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Пострадалите са настанени в болница
Автобус се преобърна в турската провинция Бартин в северната част на страната, като в катастрофата са ранени най-малко 39 души, съобщи телевизия TRT.
"Пътнически автобус, пътуващ от град Ризе за Зонгулдак, се е преобърнал, по предварителни данни 39 души са ранени", съобщава каналът.
Bartın'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 39 kişi yaralandı— euronews Türkçe (@euronews_tr) November 29, 2022
Geçmiş olsun Bartın. İlk açıklamada çok şükür hayatını kaybeden yok. İnşallah can kaybı yaşanmaz. Yaralılara acil şifalar diliyorum. 🤲 #bartın pic.twitter.com/lzgJouUTWG— By Gökhan (@ist_libertaa) November 29, 2022
Пострадалите са настанени в болница и е започнало разследване на инцидента.
Bartın'da yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 39 kişi yaralandı.— BBP Bahçelievler ilçe Başkanlığı 🇹🇷 (@BaskanligiBbp) November 29, 2022
Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.#BBP#İSTANBUL #BAHÇELİEVLER pic.twitter.com/ljug2nesYt
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