Пострадалите са настанени в болница

Автобус се преобърна в турската провинция Бартин в северната част на страната, като в катастрофата са ранени най-малко 39 души, съобщи телевизия TRT.

"Пътнически автобус, пътуващ от град Ризе за Зонгулдак, се е преобърнал, по предварителни данни 39 души са ранени", съобщава каналът.

Пострадалите са настанени в болница и е започнало разследване на инцидента. 

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Източник: БГНЕС