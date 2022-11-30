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По първоначална информация няма смъртни случаи
Пожар избухна рано тази сутрин в голям петролен склад в руската Брянска област, която граничи с Украйна, предадоха Франс прес и Ройтерс.
Складът се намира в Суражки район, в северната част на областта.
"На място работят екипи на пожарната и на спасителните служби", заяви в "Телеграм" губернаторът на Брянска област Александър Богомаз.
Брянская область. Суражский район. Предположительно, возгорание на нефтебазе произошло в результате сброса неизвестного боеприпаса с неизвестного БПЛА. pic.twitter.com/tou5Ky3yQZ— Хуёвый Москаль (@bad_moskal) November 30, 2022
Пожарът е обхванал площ от 1800 кв. м, съобщи губернаторът.
В Суражском районе Брянской области ночью загорелись резервуары с дизельным топливом. По предварительным данным, один из резервуаров был атакован с беспилотника.— Юстас Алексу (@Vladimi03721352) November 30, 2022
В данный момент возгорание локализовано на территории 4000 кв. м. pic.twitter.com/BHvbEmRwRP
По думите на Богомаз няма смъртни случаи. Все още не е ясно каква е причината за пожара.
Суражский район, где находится пострадавшее предприятие, граничит с Могилевской областью Беларуси https://t.co/NGtLmYu5SP— Еврорадио (@euroradio_ru) November 30, 2022
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