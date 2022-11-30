По първоначална информация няма смъртни случаи

Пожар избухна рано тази сутрин в голям петролен склад в руската Брянска област, която граничи с Украйна, предадоха Франс прес и Ройтерс.

Складът се намира в Суражки район, в северната част на областта.

"На място работят екипи на пожарната и на спасителните служби", заяви в "Телеграм" губернаторът на Брянска област Александър Богомаз.

Пожарът е обхванал площ от 1800 кв. м, съобщи губернаторът. 

По думите на Богомаз няма смъртни случаи. Все още не е ясно каква е причината за пожара.

Новините на NOVA - вече в InstagramTwitterTelegram и Viber - последвайте ни. За още новини харесайте и страницата ни във Facebook.
Източник: БТА