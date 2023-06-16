Почина д-р Димитър Найденов, преподавател във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийски университет "Св.Климент Охридски". Това съобщи съпругата му Вера Джамбазова.

Д-р Найденов е дългогодишен преподавател във Факултета по журналистика и масова комуникация, обучил студенти от множество випуски. Той бе главен асистент в катедра "Пресжурналистика и книгоиздаване" и специалист по политически пиар.