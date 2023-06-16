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Той бе дългогодишен преподавател във ФЖМК към Софийския университет
Почина д-р Димитър Найденов, преподавател във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийски университет "Св.Климент Охридски". Това съобщи съпругата му Вера Джамбазова.
Д-р Найденов е дългогодишен преподавател във Факултета по журналистика и масова комуникация, обучил студенти от множество випуски. Той бе главен асистент в катедра "Пресжурналистика и книгоиздаване" и специалист по политически пиар.
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Източник: БТА