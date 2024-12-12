Влизането в Шенген е изключително закъсняло, отдавна сме изпълнили изискванията. Бившият премиер Николай Денков прие условия, които нямат нищо общо с това. Говоря за безконтролното връщане на мигранти. Всеки човек, влязъл нелегално, трябва да бъде депортиран. Шенген много ще облекчи бизнеса. Така депутатът от „Има такъв народ” Тошко Йорданов коментира пълното присъединяване на България и Румъния в Шенгенското пространство от 1 януари 2025 г.

Официално: България и Румъния влизат в Шенген и по суша

Редактор: Камена Георгиева