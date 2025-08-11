Първично огнище на шарка по дребните преживни животни е установено от ветеринарните власти в животновъден обект в крумовградското село Чернооки, съобщават от пресцентъра на областната администрация.

От там уточняват, че след лабораторно проверени проби, 258 овце са евтаназирани с цел предотвратяване разпространението на заразата. Областната епизоотична комисия, ръководена от заместник областния управител Кадир Муарем, се е събрала днес на заседание, за да приеме решения за превенция и контрол на заболяването. Въведени са мерки за биосигурност и ограничения за движение на животните.

БАБХ и МВР с извънредна проверка в Пловдивско заради шарката по дребните преживни животни

Извършена е проверка на всички ферми в околността, като на този етап признаци на шарка в други населени места няма, допълват от пресцентъра на областната администрация. Кметовете, стопаните и органите на полицията са предупредени да съблюдават спазването на разписаните мерки за контрол.

От администрацията коментираха, че по време на заседанието е отчетено, че в Чернооки имало още два обекта, които са проверени и на този етап са чисти от заболяването, предава кореспондентът на БТА в Кърджали Валентина Стоева.

Фермерите в Монтана се борят за оцеляване заради сушата и шарката по стадата

Припомняме, че в края на юли бяха установени огнища в две села в Община Свиленград. В Пловдивско обстановката остава усложнена, а в Смолянско на този етап няма официално регистрирано огнище на шарка по овцете и козите, но са засилени мерките срещу болестта.

Редактор: Методи Георгиев