Той бе откаран в Националната следствена служба
Екстрадираха обратно у нас соченият за контрабандист Никола Николов - Паскал от Сърбия. Той беше задържан в Белград миналата година след международно издирване. 64-годишният мъж е обвинен по делото, известно като аферата „Митници”. Свързан е с участие в организирана престъпна група, заедно с бившата шефка на Агенцията Петя Банкова, бившия главен секретар на МВР Живко Коцев, баща и син – Марин и Стефан Димитрови от Хасково и бивш директор в „Гранична полиция”.
Никола Николов-Паскал ще бъде екстрадиран обратно у нас
По информация на NOVA екстрадирането се извърши през граничен пункт „Калотина”. От там той беше конвоиран от Главна дирекция „Охрана” до следствения арест на „Г. М. Димитров" в София, където да му бъде предявено обвинението и да бъде задържан евентуално за срок до 72 часа.
„Към ноември 2024 година смело мога да заявя, че не е имало абсолютно никакви доказателства за съпричастност на г-н Николов към организирана престъпна група. Категорично заявявам, че той не познава нито едно от длъжностните лица - нито Банкова, нито Коцев, нито пък има данни за такива познанства или СРС-та”, заяви Галя Гълъбова, която е адвокат на Николов.
