Снимка: iStock
Камионът е спрян при съвместна проверка на румънски и български власти
14 мигранти бяха задържани в района на Калафат при опит за нелегално преминаване в Румъния, съобщи днес румънската гранична полиция, цитирана от агенция "Аджерпрес".
Сред задържаните са хора от Ирак, Иран и Сирия, които не са разполагали с необходимите документи, за да пътуват в Шенгенското пространство. Те са задържани през нощта на 29 август в камион, паркиран в близост до пункта за таксуване при Калафат-Видин, съобщи днес Териториалният инспекторат на румънската гранична полиция.
Камион с румънска регистрация е бил спрян за проверка от съвместен екип на гранични полицаи от Калафат и български гранични полицаи. Превозното средство е било управлявано от румънски гражданин на 49 години и се е движело по маршрут България-Румъния.
Мигрантите са били поети от българските власти, а гранична полиция води разследване за трафик на мигранти и незаконно прекосяване на държавна граница, информира "Аджерпрес".Редактор: Цветисиана Костова
