В "Социална мрежа" на 9 септември ще видите
Цяло племе отпада още на старта на “Игри на волята” 7 тази вечер
„Игри на волята“ – сезон 7 стартира тази вечер с нов водещ, нов съвет, нови правила и нови трасета
Чудесно решение в "Сделка или не"
Олеле-малеле срещу Кокошкови в "Семейни войни"
Той знае как се става шампион: Формулата за успех на победителя от сезон 6 на „Игри на волята“ - Мартин
Коментар на Милена Хлебарова, Дончо Дончев и Георги Ненов
В понеделник в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова актуалните теми коментираха Милена Хлебарова, Дончо Дончев и Георги Ненов.
Първата от тях бе свързана с честванията на Съединението и какво събира и разделя обществото ни. След това гостите се насочиха на темата за българския финал при юношите на US Open.
Заместник председателят на БСП Калоян Паргов разказа за срещите на червените лидери в Пекин.
Цялото предаване гледайте във видеото.Редактор: Ивайла Митева
