В понеделник в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова актуалните теми коментираха Милена Хлебарова, Дончо Дончев и Георги Ненов.

Първата от тях бе свързана с честванията на Съединението и какво събира и разделя обществото ни. След това гостите се насочиха на темата за българския финал при юношите на US Open.

Заместник председателят на БСП Калоян Паргов разказа за срещите на червените лидери в Пекин.

Цялото предаване гледайте във видеото.

Редактор: Ивайла Митева