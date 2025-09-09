-
„На кафе“ с Виктор Калев, Нели Петкова, Силвия Лулчева и Георги Бърдаров
-
Осем Амазонки пишат история на Арената в “Игри на волята”
-
Кой ще победи в “Игри на волята” 7? Първи коментар на двамата шампиони Мартин и Светлин
-
Правилен избор в "Сделка или не"
-
Друшлявица срещу Олеле-малеле в "Семейни войни"
-
Лечители, Феномени и Завоеватели превзеха териториите на “Игри на волята”
Коментар на Милена Хлебарова, Дончо Дончев и Георги Ненов
В предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова актуалните теми във вторник коментираха Милена Хлебарова, Дончо Дончев и Георги Ненов.
Първата от тях е свързана с побоя над полицейския шеф в Русе и как се интерпретира скандала след разпространените видеа. Втората тема е за засичането на средната скорост Коментаторите разсъждаваха дали по-строгите санкции гарантират по-голяма сигурност или крият риск от нарушаване на правата.
Политологът Огнян Минчев коментира ролята на Европа - догонваща сила ли е или силен играч? Минчев посочи и как България участва в стратегиите за превоъражаване на Съюза.
Цялото предаване гледайте във видеото.Редактор: Ивайла Митева
Последвайте ни