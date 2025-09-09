В предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова актуалните теми във вторник коментираха Милена Хлебарова, Дончо Дончев и Георги Ненов.

Първата от тях е свързана с побоя над полицейския шеф в Русе и как се интерпретира скандала след разпространените видеа. Втората тема е за засичането на средната скорост Коментаторите разсъждаваха дали по-строгите санкции гарантират по-голяма сигурност или крият риск от нарушаване на правата.

Политологът Огнян Минчев коментира ролята на Европа - догонваща сила ли е или силен играч? Минчев посочи и как България участва в стратегиите за превоъражаване на Съюза.

Цялото предаване гледайте във видеото.

Редактор: Ивайла Митева