-
„На кафе“ с Алекс Богданска и Башар Рахал преди началото на голямото приключение Big Brother
-
Изгнаниците на Блатото се впускат в първа битка за влизане в “Игри на волята” тази вечер
-
Кажете „Да“ на любовта и се запишете на кастинг за „Женени от пръв поглед“
-
Липса на късмет в "Сделка или не"
-
Тийнейджъри предизвикват Каръкови в "Семейни войни"
-
Нова борба за оцеляване очаква племената в “Игри на волята” тази вечер
Коментар на Цветелина Узунова, Ива Лазарова и Йордан Гинев
Въпреки че повечето прогнози са за неуспешен пети вот на недоверие, той поставя много въпроси - какви са реалните рискове пред управлението, има ли опозиция, която застрашава властта и какви политически битки предстоят? По темата дискутираха експертът по стратегически комуникации Цветелина Узунова, изборният експерт Ива Лазарова и предприемачът Йордан Гинев.
Опасността от скок на цените е един от факторите за стабилността, а според КНСБ има драстично поскъпване на някои храни. Това беше втората тема, която коментираха гостите в предаването.
Последвайте ни