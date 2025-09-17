Въпреки че повечето прогнози са за неуспешен пети вот на недоверие, той поставя много въпроси - какви са реалните рискове пред управлението, има ли опозиция, която застрашава властта и какви политически битки предстоят? По темата дискутираха експертът по стратегически комуникации Цветелина Узунова, изборният експерт Ива Лазарова и предприемачът Йордан Гинев.

Опасността от скок на цените е един от факторите за стабилността, а според КНСБ има драстично поскъпване на някои храни. Това беше втората тема, която коментираха гостите в предаването.